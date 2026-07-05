A Polzone il 25 luglio lo spettacolare tributo a Michael Jackson

La musica immortale di una delle pop star più amate di tutti i tempi, in uno degli angoli più suggestivi dell’Alto Garda bresciano. Se amate la buona musica, non prendete impegni per sabato 25 luglio: a Tremosine andrà in scena un grande tributo a Michael Jackson, l’indiscusso Re del Pop, uno degli artisti più influenti della popular music, una leggenda capace di lasciare un segno profondissimo nel mondo della musica, ma anche in quelli della danza, della moda, del costume e dello spettacolo.
Con le sue spettacolari performance dal vivo e i suoi leggendari videoclip, Michael Jackson ha contribuito a rendere popolari tecniche di danza come il moonwalk, il toe stand, l’anti-gravity lean e la robot dance, fino a essere annoverato tra i ballerini più influenti di tutti i tempi. Soprannominato «The King of Pop», è tra gli artisti più premiati della storia della musica e il suo album Thriller, pubblicato nel 1982, resta l’album più venduto di sempre, con stime comprese tra 70 e 100 milioni di copie vendute nel mondo. A diciassette anni dalla scomparsa, Michael Jackson continua a essere amatissimo e ascoltatissimo.
La serata in programma il 25 luglio a Tremosine, organizzata dalla Pro Loco, si annuncia quindi come un evento ad alto tasso di emozione: un’esperienza dal vivo di grande impatto, capace di coinvolgere spettatori di ogni generazione. Sul palco, un frontman di grande talento ricreerà l’energia, l’illusione e la magia degli show di Michael Jackson con sorprendente autenticità, affiancato da musicisti, ballerini e coristi di grande talento. Sarà una serata di musica, natura e gusto sotto le stelle.
L’evento è in programma in località Polzone, nella grande area verde situata di fronte all’ingresso del caseificio Alpe del Garda. Il concerto, a ingresso libero, inizierà alle 21, ma la festa comincerà molto prima: già a partire dalle 18.30 sarà disponibile una ricca proposta food & drink, che proseguirà anche durante lo spettacolo. Vi aspettano salamine e formaggio alla griglia, patatine fritte e fiumi di birra. Non è tutto: per scaldare gambe e ugola in attesa dello show, dalle 19 alle 21 ci sarà il dj set di DJ Apo Gio. Poi, allo scoccare delle 21, si alzerà il sipario sul tributo. Il pubblico potrà ballare e cantare i brani iconici composti e interpretati da Michael Jackson nel corso di una carriera durata quattro decenni.
Non resta che segnare sul calendario la data del 25 luglio, per non perdere uno show di musica travolgente, emozioni senza tempo e l’atmosfera da sogno di questo angolo verde incastonato tra i monti dell’Alto Garda bresciano. Un’occasione per godersi il live in un clima rilassato e conviviale, tra natura, musica e buon cibo, sotto le stelle del cielo di Tremosine. Per informazioni e dettagli è possibile contattare la Pro loco: info@infotremosine.com, tel. 0365 953185.