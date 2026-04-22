Alla Oz si balla come Michael Jackson grazie a un flash mob

L’uscita in sala di Michael si è trasformata in un evento vero e proprio al Multisala Oz di Brescia, dove la prima giornata del film è stata accompagnata da un flash mob curato dal gruppo di ballo The MJJ Project, guidato da David Memeti. Prima nel foyer e poi anche all’interno della sala, l’omaggio a Michael Jackson ha accompagnato il pubblico lungo un percorso costruito attorno ai segni più riconoscibili del suo immaginario, trasformando l’attesa della proiezione in una performance dal vivo. Il film diretto da Antoine Fuqua, con Jaafar Jackson nel ruolo del Re del Pop, arriva infatti nelle sale come il biopic ufficiale dedicato a una delle figure più influenti della musica contemporanea.

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Coreografia

Il momento iniziale si è sviluppato nella hall del cinema, dove i ballerini hanno preso possesso dello spazio centrale davanti al grande led wall promozionale, attirando subito l’attenzione degli spettatori raccolti tutt’intorno, tra il piano terra e il ballatoio superiore. La coreografia, sulle note di Smooth Criminal e Beat it, ha alternato ingressi di gruppo e momenti più individuali, richiamando alcune delle immagini più note della carriera di Jackson: la giacca rossa, il completo bianco con fedora, i mocassini neri con i calzini bianchi in evidenza, ma anche posture, scatti e linee del corpo che rimandano in modo immediato al suo repertorio scenico. Accanto agli adulti si sono esibiti anche bambini e ragazzi, con tanti di fluidissimi Moonwalk.

Il flash mob non si è limitato a un semplice omaggio visivo alla popstar, ma ha cercato di attraversarne anche le diverse incarnazioni sceniche, anche in sala, dove il riferimento si è fatto ancora più netto con una coreografia costruita su Thriller.

«Memoria pop»

Il grande schermo, la penombra e le immagini del celebre videoclip hanno dato all’esibizione una dimensione più teatrale e cinematografica. Attorno al performer si è mosso un ensemble numeroso fatto di maschere, corpi spezzati e movimenti ispirati all’universo degli zombie, in un omaggio immediatamente riconoscibile a uno dei momenti più iconici della carriera di Jackson.

Più che una semplice animazione promozionale, al Multisala Oz è andata in scena una vera introduzione dal vivo a Michael, capace di unire spettacolo, partecipazione e memoria pop. Un antipasto perfetto, prima di ripercorrere la vita e la carriera del Re del Pop sul grande schermo.