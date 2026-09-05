A Passirano fine estate ricca di eventi tra cultura e buon cibo

Con l’arrivo di settembre, il Comune di Passirano si trasforma in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Il punto nevralgico della comunità, Piazza Europa, diventa il baricentro di una serie di appuntamenti culturali, ricreativi ed enogastronomici che celebrano la fine dell’estate e danno il benvenuto alla nuova stagione. Tra gli eventi più attesi spicca senza dubbio il ritorno del tradizionale mercatino e delle grandi feste associative locali.
L’apertura del mese è affidata a «Passirano in Piazza», la fortunata manifestazione che si tiene ogni prima domenica del mese. Domenica 6 settembre, la piazza si riempie di colori e profumi fin dalle prime ore del mattino. Hobbisti, collezionisti di antiquariato, artigiani creativi ed espositori di specialità alimentari del territorio bresciano animano il centro storico con banchetti ricchi di pezzi unici e rarità d’altri tempi. È l’occasione perfetta per una passeggiata in famiglia, dove i visitatori possono perdersi tra oggetti vintage e assaporare prelibatezze locali grazie alla presenza di selezionati stand di street food e dolci artigianali.
Ma il settembre di Passirano non si esaurisce qui. Il fine settimana successivo, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, la comunità si stringe intorno alla consueta «Festa di fine estate». Tre serate all'insegna della convivialità, con un ricco stand gastronomico che esalta i sapori tradizionali della terra bresciana, accompagnato da ottimi calici di vino e rinfrescante birra artigianale. La musica dal vivo e l’intrattenimento creano un’atmosfera magica e inclusiva sotto le stelle. Infine, lo sport diventa protagonista verso la fine del mese con la «Festa dello Sport» sempre in Piazza Europa. Le associazioni sportive del territorio presentano le proprie attività. Settembre si conferma così per Passirano un mese straordinario, capace di coniugare la valorizzazione delle eccellenze locali, la solidarietà e il forte senso di comunità, regalando momenti indimenticabili.