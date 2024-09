A Obiettivo Salute la Race for the Cure

«Partecipare alla Race for the Cure a Brescia è un’opportunità unica per camminare o correre insieme a migliaia di altre persone, unendo le forze per una causa comune - così la dottoressa Alessandra Huscher responsabile della Breast Unit di Fondazione Poliambulanza -. Non è solo una manifestazione, ma una giornata di solidarietà e comunità».

E sarà proprio la Race for the cure il tema di questa sera a Obiettivo Salute, in diretta alle 20.30 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre. Una puntata che vede coinvolti tanti ospedali della città e della provincia, uniti per fare prevenzione. In studio con Daniela Affinita la Huscher, il dottor Stefano Mutti responsabile dell’Unità chirurgica senologica ed endocrinologica di Fondazione Poliambulanza, Ilaria Doninelli del Comitato Regionale Komen Italia, la dottoressa Maria Vizzardi responsabile della Salute di Ats Brescia e Rebecca Pedersini responsabile della Breast Unit dell’Asst Spedali Civili. Da remoto la dottoressa Sara Mentasti referente screening Ats e i direttori generali dell’Asst Franciacorta, Asst Garda, Asst Vallecamonica, Fondazione Richiedei e l’Opi.

Una puntata che avrà come obiettivo principale quello di puntare il dito verso la prevenzione e l’importanza di partecipare agli screening offerti da Regione Lombardia. Dati alla mano, secondo Ats: solo il 62% risponde alla famosa lettera che viene inviata ad ogni donna dai 45 ai 74 anni. «Uno screening che può salvare la vita - ricorda la dottoressa Mentasti -. Nel 2023 grazie allo screening mammografico, sono stati scoperti ben 353 tumori».