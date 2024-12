A Natale i bresciani spenderanno 225 a persona per i regali

Natale, lo shopping entra nel vivo. A sette giorni dal 24 dicembre, un italiano su due (il 53%) deve ancora terminare di acquistare i doni da mettere sotto l’albero. In media, si faranno poco meno di nove regali a testa, per un budget di 225 euro a persona ed una spesa complessiva in provincia di Brescia di 191 milioni. Sotto l’albero i Babbo Natale italiani lasceranno soprattutto capi e accessori moda, giocattoli, prodotti di profumeria e cosmetica e libri.

È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti su un campione di consumatori italiani in occasione del Natale.

Il budget si alza sensibilmente, però, tra i percettori di tredicesima: questi ultimi destineranno in media 270 euro (circa il 20% in più) ai regali da mettere sotto l’albero.

Crescono i negozi di vicinato

Con l’avvicinarsi del Natale, il canale retail offline guadagna terreno. Ed i negozi battono l’online 6 a 4. I consumatori sceglieranno infatti un punto vendita fisico per il 61% circa degli acquisti: il 46% presso un negozio, di vicinato o in un centro commerciale, il 10% in un negozio monomarca di una grande catena e il 4% in un mercato o mercatino. Il 38% dei doni, invece, verrà acquistato online, soprattutto presso le grandi piattaforme (36%), mentre si riduce (2%) la quota degli acquisti effettuati direttamente sul sito del produttore.

I regali

La classifica dei regali: vince la moda: prodotti di abbigliamento e accessori sono infatti in cima alla lista dei regali del 47% dei consumatori, mentre un ulteriore 19% donerà delle calzature. Al secondo posto della classifica dei regali più ricercati, prodotti di cosmetica (42% delle indicazioni, con una preferenza per i profumi). Chiudono il podio giochi e giocattoli, indicati dal 37% degli intervistati: videogiochi, bambole/bambolotti e giochi in scatola/da tavola restano le categorie più scelte.

Leggi anche Cosa fare a Natale: tutti gli eventi sul sito del GdB e su aBrescia

Tra i cinque doni più scelti anche libri e prodotti editoriali (33%) e tecnologia (32%), anche se in quest’ultimo caso si prediligeranno gadget e piccoli doni sotto i 150 euro di budget (19%) rispetto ad investimenti più consistenti (13%). Il 30% si indirizzerà invece su un dono gastronomico, il 23% su un prodotto da enoteca. Nella top ten dei regali anche gioielli/bigiotteria (26%) e oggettistica e prodotti da collezione (24%).

Dichiarazioni

«Gli italiani non rinunciano al Natale, ma il quadro che emerge dagli ultimi mesi suggerisce uno stato di incertezza persistente, anche a causa delle tensioni, economiche e non solo, del contesto internazionale, che rischia di riflettersi negativamente anche sulla dinamica dei consumi natalizi - commenta la presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale, Barbara Quaresmini -. L’incertezza, sia a livello economico che politico, tende infatti a frenare la fiducia delle famiglie, che continuano ad adottare comportamenti prudenti, privilegiando il risparmio e limitando le spese discrezionali.

Leggi anche Doni e regali, parole comuni e significati diversi

In questo contesto, l'esito delle vendite natalizie dipenderà in larga misura dall'andamento della settimana finale, tradizionalmente cruciale per il periodo festivo, poiché contribuisce per circa il 50% alle vendite complessive dei regali. Sarà quindi fondamentale monitorare con attenzione le tendenze di consumo in questi ultimi giorni per valutare l'effettiva ripresa o conferma della prudenza nelle scelte di spesa. Ricordando che una ripresa stabile e duratura dei consumi richiede politiche economiche strutturali, orientate al rafforzamento del potere d’acquisto e alla riduzione del carico fiscale».

Persone in centro per Natale - © www.giornaledibrescia.it

«È in atto tra le persone, indipendentemente dall'età, un cambiamento di visione che le sta portando ad acquistare di più nei negozi di vicinato rispetto al passato più recente - spiega la vicepresidente di Confesercenti della Lombardia Orientale, Francesca Guzzardi -. Noto una maggiore attenzione all’acquisto di beni di qualità, durevoli, insieme con un senso di fiducia e di protezione nei confronti delle attività commerciali del territorio. In generale sto constatando che c’è più rispetto e più attenzione alla sostenibilità, all’ambiente e anche ai commercianti, senza contare che venire a fare shopping in città è molto bello in questi giorni: le luci creano un ambiente caldo, intimo, accogliente e familiare».

Leggi anche Il Garda è una meta per tutto l’anno, e si prepara per le feste

«Confortante il sondaggio di Ipsos per Confesercenti: più del 60% dei consumatori acquisterà i regali in un negozio di vicinato - afferma Mattia Maggioni, referente per Confesercenti dal Lago di Garda -. Il commercio di vicinato contribuisce al mantenimento dello spirito di comunità e rappresenta un vero attrattore turistico per il Lago.

Il Garda Bresciano vive di stagionalità, non solo in termini di flussi turistici, ma anche di volumi commerciali ed i negozi al dettaglio, nel periodo invernale, tornano a “servire” un volume di residenti infinitamente più piccolo rispetto alla stagione estiva. Saranno quindi fondamentali i prossimi 7 giorni per consentire un discreto risultato che consenta ai colleghi commercianti di traguardare sino all'apertura della stagione 2025 nella seconda metà di marzo».