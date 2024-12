Doni e regali, parole comuni e significati diversi

«Donare» ha una valenza solenne e profonda perché significa «dare liberamente» magari in silenzio e più ancora senza tornaconto

3 ' di lettura

Dono o regalo? - Foto/Unsplash

Di questi tempi doni e regali sono parole frequenti che usiamo come equivalenti ma non lo sono. Il verbo «regalare» viene dallo spagnolo e si rifà all’usanza di offrire al «Re» (da cui regale e regalo) un qualcosa di prezioso a testimonianza della devozione e della gratitudine per il sovrano e al contempo con la speranza che sua Maestà si ricordi di chi ha fatto il regalo e assicuri la sua benevolenza. A guardarlo bene il regalo sembra un dare per avere. «Donare» invece, verbo di derivazione lat