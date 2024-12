Arriva la tredicesima per i bresciani, ma 1 euro su 4 va al Fisco

Nella nostra provincia ne hanno diritto 783.402 persone. Il 41,11% dei beneficiari è pensionato, buona parte dell’assegno viene spesa in bollette e mutuo

A livello nazionale 35,7 milioni di persone attendono la tredicesima - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Se si legge il dato macro, paragonata con il resto dello Stivale, di sicuro Brescia non sfigura. Anzi: sfila in cima alla «graduatoria», insieme alle big, le metropoli capoluogo di regione, piazzandosi al quinto posto per numero di beneficiari dopo Roma, Milano, Torino e Napoli (e prima, ad esempio, di Bologna e Firenze). E oggi, il d-day dei pensionati, se ne avrà la prima dimostrazione plastica con la tradizionale coda alle poste. Oltre 700mila Obiettivo: incassare la tredicesima. Se i giorni