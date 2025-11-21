Giornale di Brescia
A Messi a fuoco si tratta il tema della violenza sulle donne

La trasmissione di attualità di Teletutto in onda alle 20.30 condotta da Andrea Cittadini, sarà dedicata giornata internazionale contro la violenza di genere
Il conduttore Andrea Cittadini - © www.giornaledibrescia.it
In vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, la puntata di questa sera di Messi a fuoco, la trasmissione di attualità di Teletutto in onda alle 20.30 condotta da Andrea Cittadini, sarà dedicata proprio alla violenza sulle donne.

Tra gli ospiti, in studio, ci sarà Alessio Bernardi, magistrato della Procura di Brescia, Anna Frattini, assessore alle Pari opportunità del Comune di Brescia, l’avvocata Beatrice Ferrari, legale della Casa delle donne, mentre in collegamento ci sarà Giuseppina Ghilardi, mamma di Daniela Bani, la 30enne di Palazzolo sull’Oglio uccisa nel settembre del 2014 dal compagno, nonché padre dei suoi due bambini. Inoltre, saranno presentati i dati dei Codici rossi, 1.940 negli ultimi dodici mesi a Brescia. Erano meno della metà, 900 nel 2019, anno di entrata in vigore della riforma.

La seconda parte della puntata sarà invece dedicata alla proposta di legge «Sciascia-Tortora», che prevede per i magistrati in tirocinio un’esperienza di 15 giorni e 15 notti di permanenza nelle carceri, per comprendere dove e come vivono le persone che verranno giudicate. Ospite in studio l’avvocata Simona Viola.

