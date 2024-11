A Brescia altri 5 milioni di euro contro il rischio idrogeologico

Regione Lombardia ha approvato un piano da 18,5 milioni di euro per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio. Il piano segue quello approvato a luglio, sempre a livello regionale: si arriva così a un totale complessivo di 34 milioni di euro erogati nel 2024 per contrastare il dissesto idrogeologico in Lombardia.

A Brescia si aggiungono così più di 5 milioni euro, che vanno a sommarsi ai 3 milioni stanziati lo scorso luglio.

I danni del maltempo

«I danni provocati dalle recenti ondate di maltempo – spiega l’assessore Gianluca Comazzi – impongono uno sforzo crescente per affrontare e risolvere in maniera tempestiva le criticità: abitati isolati da frane, quartieri allagati, esondazioni fluviali, per citare le fattispecie più frequenti. Il nostro impegno sul territorio regionale è capillare e costante: a riprova di ciò, nel 2024 abbiamo stanziato in totale 34 milioni di euro per interventi a contrasto del dissesto idrogeologico e negli ultimi cinque anni Regione ha destinato circa 1 miliardo di euro per la difesa del suolo».

«Attraverso questo nuovo, importante piano – continua – abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di attenzione ai tanti comuni e ai cittadini che vivono in aree geografiche che necessitano di questo tipo di interventi».

In totale sono previsti in tutta la Regione 33 interventi, per un totale di 18.592.353,26 euro.

I finanziamenti a Brescia

La Provincia di Brescia, secondo quanto diffuso da Regione Lombardia, riceverà relativamente a questo programma ulteriori 5 milioni e 680mila euro, da distribuire su 7 interventi. Si tratta del secondo numero di interventi più alto e della somma più cospicua (Bergamo ha in programma 8 opere per 5milioni e 262mila euro).

In dettaglio, Pisogne riceverà 1.345.000 euro per mitigare il rischio idraulico del torrente Trobiolo nell’area a elevato rischio idrogeologico dell’abitato, con le infrastrutture strategiche e storiche del Comune.

A Ossimo andranno 1.170.000 euro per la sistemazione idraulica della Valle del Fossato.

Limone riceverà 595.214 euro per la messa in sicurezza del torrente Valle Pura.

Botticino utilizzerà 719.000 euro per ridurre la pericolosità e il rischio da caduta massi in località San Gallo Monte Salena.

A Vione i 600mila euro serviranno per le opere di completamento degli «interventi di stabilizzazione del versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell’alveo del torrente Vallaro in Comune di Vione».

Toscolano Maderno otterrà 400mila euro per il completamento delle opere per la messa in sicurezza della frana di Valle delle Camerate.

Infine a Sarezzo andranno 851mila euro per mitigare il rrischio idraulico del torrente Zuccone nell’abitato e nell’area industriale/artigianale a seguito dell’evento di colata detritica del 9 e 10 giugno 2024.