Rischio idrogeologico, oltre 3 milioni di euro per interventi nel Bresciano

Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni e 687mila mila euro per prevenire il rischio idrogeologico in provincia di Brescia. Sono 11 gli interventi previsti per Bresciano nel nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato oggi dalla Giunta regionale.

In totale saranno finanziati 42 interventi per la difesa del suolo con 15,6 milioni di euro.

«Si tratta di fondi necessari per realizzare opere di messa in sicurezza in alcuni Comuni della provincia – spiegano i consiglieri della Lega Davide Caparini e Floriano Massardi –. Parliamo di opere fondamentali per proteggere la popolazione e le infrastrutture dalle conseguenze dei fenomeni idrogeologici, che negli ultimi anni si sono intensificati».

Ecco quali progetti saranno finanziati e dove, nel dettaglio.