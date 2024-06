Maltempo nel Bresciano: allarme nella notte a Sarezzo per due auto nel fiume in piena

Il maltempo che si è abbattuto nel Bresciano ieri in serata, portando danni e allagamenti in buona parte della provincia, è proseguito nella notte. La pioggia e il vento hanno imperversato fin verso l’alba, quando finalmente tutto si è placato, lasciando spazio al sole e alla conta dei danni.

Gussago: esonda La Canale

Molteplici gli interventi in notturna da parte dei Vigili del fuoco che hanno fatto fronte alle richieste di aiuto per allagamenti e alberi caduti.

Cantine allagate e frane a Brione, dove si registrano parecchi danni. Rocce e detriti hanno invaso le strade e la via che collega Brione a Gussago. Situazione molto critica proprio a Gussago dove è esondato il torrente La Canale che scorre in paese. Le strade sono state invase dall'acqua, inondando case e negozi.

Ancora temporaneamente chiusa la sp510 a Gussago nel tratto tra il chilometro 0+969 e 3+150. A causa del maltempo è nuovamente esondato il canale Laorna, facendo cedere ancora un tratto del suo argine. La strada, come comunica la Provincia di Brescia, non ha criticità particolarim ma è stata comunque disposta la chiusura per motivi di sicurezza, in attesa delle verifiche del caso

A Sarezzo auto nel fiume

Altra situazione complessa a Sarezzo dove, poco dopo l’una, è scattato l’allarme per due auto trascinate nel Mella. La ricerca affannata e le operazioni di soccorso sono cominciate a margine del Mella in una roggia che a breve distanza affluisce nel fiume, poco dopo l’allarme giunto ai numeri dell’emergenza: i Vigili del fuoco si sono attivati immediatamente alla ricerca di persone che potessero essere disperse tra i flutti della massa d’acqua che è calata dai vicini monti lungo le strade di Sarezzo, spazzando via due auto dai garage e che sono poi finite in una roggia poco distante.

Così in un attimo via della Fonte è stata illuminata dai lampeggianti azzurri dei mezzi di soccorso, mentre il timore che qualcuno fosse stato fatto vittima della forza incontrollata dell’acqua si andava via via sempre più rafforzando. Sotto un cielo cupo e buio sferzato a tratti da lampi, fulmini e scrosci d’acqua nelle raffiche di vento, i Vigili del fuoco si sono adoperati nelle operazioni di ricerca. Un intervento che si è consumato per diverso tempo nel cuore della notte nella roggia percorsa da un'enorme quantità di acqua. Un intervento reso difficoltoso e pericoloso dalla pioggia battente che non ha mai concesso tregua agli operatori durante tutte le concitate fasi del salvataggio.

Tanti gli interventi nella notte, il più complesso a Sarezzo per due auto nel fiume in piena

Poi l’epilogo: le due auto spazzate dall’ondata di piena calata dai monti tra detriti, rami e tronchi in realtà erano vuote, in sosta per la notte. Via della Fonte è una strada che corre parallela al corso del Mella e che separa il fiume dal campo sportivo «Enrico Redaelli» con il tracciato di una roggia larga alcuni metri.

Inutile rammentare come ieri sera ha notevolmente ingrossato i corsi d'acqua e il Mella, imponendo alcuni momenti di attenzione per verificarne l’andamento e i livelli. Ad un tratto qualcuno ha scorto le macchine spinte e a tratti trasportate di peso dall’acqua e finire nell'alveo.

Da lì l’allarme e fortunatamente le notizia che nessuno era stato ghermito dalla piena del fiume.

Poco dopo l'una e mezza i carabinieri hanno poi chiuso la provinciale 345 nel timore che i ponti potessero cedere alla piena. Con enormi problemi di transito per i veicoli in transito.

La situazione a Sulzano

Per le piogge torrenziali a Sulzano una frana si è abbattuta non lontano dal locale «La Darsena». Qui un masso ha bloccato parte del corso d’acqua di un torrente. Fango e detriti si sono riversati lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, bloccando la circolazione dei treni. Grazie all’inervento dei tecnici sulla rete durante la notte, i binari sono stati sgomberati e la circolazione è potuta lentamente riprendere non senza disagi o ritardi. Come riporta il sito di Trenord è possibile che si verifichino variazioni di percorso per i seguenti treni: