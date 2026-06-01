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Celebrare la Festa della Repubblica: cosa ne pensi?

In questa data si ricorda il referendum del 1946 che portò a una svolta nazionale: c’è chi la ritiene una ricorrenza ancora importante e chi la trova ridondante. Qui puoi dire la tua
Frecce tricolori
Frecce tricolori

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è una delle principali ricorrenze civili del Paese. La data ricorda il referendum del 1946 con cui gli italiani – e per la prima volta le italiane, chiamate al voto – scelsero la forma repubblicana, scelta che segnò una svolta nella storia nazionale. Ogni anno la giornata è accompagnata da celebrazioni istituzionali, cerimonie e momenti di riflessione sul significato della cittadinanza e delle istituzioni democratiche.

Non tutti, però, attribuiscono alla ricorrenza lo stesso valore. C’è chi la considera ancora oggi un appuntamento importante per mantenere viva la memoria storica e chi ne sottolinea anche gli effetti positivi sul turismo e sulle attività economiche grazie ai ponti festivi. Altri ritengono invece che la scelta della Repubblica sia ormai un dato acquisito e che la festa abbia perso parte della sua funzione originaria, fino a considerarla una ricorrenza ridondante.

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