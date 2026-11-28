È di Eqerem Ahmetaj il corpo senza vita trovato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, in un canale nelle campagne di San Zeno. L’uomo, 75 anni albanese da 20 anni in Italia, si era allontanato settimana scorsa, sabato 21 novembre, da casa, dove viveva da solo. Anche se la famiglia, l’ex moglie e i tre figli, si prendevano cura di lui. L’ultima risposta al telefono era giunta proprio sabato scorso, alle 19.21: «Sono caduto, sono bagnato». Poi il silenzio. E, infatti, il corpo è stato ritrovato in un canale, dietro alcune cascine. A trovarlo è stato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche soltanto da venerdì.
Le ricerche si erano concentrate in quella zona, perché il dispositivo gps dell’uomo lo aveva localizzato nelle vicinanze del cimitero di Folzano ancora sabato scorso e poi domenica nelle campagne di San Zeno. Il corpo, infatti, è stato trovato in una zona che già nei giorni scorso era stata perlustrata, ma con esito negativo.
Il dramma
Il ritrovamento è stato un duro colpo per la sua famiglia, che una volta appresa la notizia del ritrovamento di un corpo a San Zeno – ma non c’era ancora la certezza che si trattasse di lui – si è precipitata in via Aspes, nelle campagne dell’hinterland di Brescia. Un momento tragico. Chiedevano di sapere dove lo avessero trovato, ma il corpo era già stato portato all’ospedale Civile a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dove si è proceduto al riconoscimento.