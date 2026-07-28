Per Quinzano 6500 piante: meno isole di calore, più qualità di vita

È partito il piano verde promosso della Giunta Olivari di Quinzano che prevede la messa a dimora di 6.500 nuovi alberi in cinque anni. Più verde, meno calore e una migliore qualità della vita.
È questo l’obiettivo di «QuinzanOssigeno», l’ambizioso progetto promosso dal Comune per ridisegnare il volto del paese attraverso un importante potenziamento del patrimonio arboreo e del verde pubblico.
L’iniziativa guarda innanzitutto al centro storico e alle principali aree urbane, dove saranno realizzate nuove aiuole e messe a dimora piante ad alto fusto, capaci di offrire ombra, produrre ossigeno e contribuire all’abbassamento delle temperature durante i mesi estivi.
Gli obiettivi
«Un intervento – precisa il sindaco Lorenzo Olivari –, pensato per contrastare il fenomeno delle isole di calore, migliorando al tempo stesso la qualità dell’aria e rendendo strade e piazze più vivibili, accoglienti e attrattive dal punto di vista estetico e sociale».
Ma il progetto non si limita al tessuto urbano. Attraverso l’iniziativa «Un fusto per tutti», il piano interesserà anche il territorio extraurbano, con interventi di riforestazione nel Parco Oglio Nord, nel Plis Savarona, lungo i camminamenti di campagna e nelle aree comunali già destinate al verde. «L’obiettivo – precisa il primo cittadino – è particolarmente significativo: nell’arco dei prossimi cinque anni l’Amministrazione intende mettere a dimora un nuovo albero per ogni residente, raggiungendo quota 6.500 nuove piante, un traguardo che rappresenta un investimento concreto sul futuro ambientale del territorio».
Il programma
I primi risultati sono già visibili: é stato infatti completato il nuovo ingresso nord di via Matteotti, impreziosito dalla piantumazione di tre carpini piramidali e 150 oleandri bianchi e rossi, scelti nei colori simbolo della comunità di Quinzano. È inoltre già finanziata la realizzazione del doppio filare di cipressi lungo la strada che conduce a Castelletto Palazzo.
Parallelamente, sono allo studio ulteriori interventi che prevedono la messa a dimora di diverse centinaia di arbusti grazie a progetti sviluppati in collaborazione con Ersaf e Rotary, attualmente in fase di pianificazione.
Un lavoro seguito dalla vicesindaco Alessandra Brunelli e dal consigliere Roberto Delpero, impegnati nella ricerca di nuove opportunità per ampliare ulteriormente il patrimonio verde del Comune. «Il percorso – conclude il sindaco Olivari – richiederà tempo e costanza, procedendo, come suggerisce lo slogan dell’iniziativa, un fusto alla volta. Una sfida ambiziosa ma necessaria, che punta a lasciare alle future generazioni un paese più fresco, più sostenibile e più vivibile. Perché Quinzano d’Oglio ha bisogno di più alberi, più ossigeno e di un ambiente capace di migliorare non solo il paesaggio, ma anche la qualità della vita della sua comunità».