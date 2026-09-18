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A Gardone in elicottero, anche la premier Meloni ai 500 anni della Beretta

La presidente del Consiglio dovrebbe assistere al sorvolo delle Frecce tricolori previsto per le 16.30, per poi rientrare a Roma nel pomeriggio
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La premier Giorgia Meloni (foto d'archivio) - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La premier Giorgia Meloni (foto d'archivio) - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Anche la premier Giorgia Meloni partecipa a Gardone Valtrompia alle celebrazioni dei 500 anni della Beretta. La presidente del Consiglio atterra all’aeroporto militare di Ghedi e in Valtrompia arriva in elicottero. La premier dovrebbe assistere al sorvolo delle Frecce tricolori previsto per le 16.30 e poi rientrare a Roma nel pomeriggio. Il passaggio delle Frecce nel cielo di Gardone darà inizio ad un lungo pomeriggio di celebrazioni per i cinque secoli di vita della Beretta. La giornata si concluderà con un concerto di Mr. Rain e Le Vibrazioni al parco del Mella.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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500 anni BerettaBerettaGiorgia Meloni
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