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Un 14enne pianifica aggressione con coltello a una docente, fermato

È accaduto in una scuola di Lamezia Terme: il minore avrebbe nascosto l’arma nei bagni. I carabinieri lo hanno intercettato online, scoprendo un gruppo Telegram
L'istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'istituto comprensivo Nicotera-Costabile di Lamezia Terme - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Uno studente di 14 anni dell'Istituto comprensivo «Nicotera-Costabile» di Lamezia Terme avrebbe pianificato un’aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online.

Secondo quanto si è appreso – sulla vicenda, anticipata da Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo – i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.

L’episodio arriva dopo l'assalto a una professoressa perpetrato da uno studente 13enne della scuola Centocelle di Roma, che ha accoltellato in diretta social la sua docente per dei debiti formativi.

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