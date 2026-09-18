Studente 13enne accoltella la prof a Roma in diretta sui social
È accaduto questa mattina al quartiere Collatino: la donna, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. A Trescore Balneario lo scorso marzo un episodio analogo
I carabinieri davanti alla scuola
Uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante e accoltellato una professoressa. È accaduto questa mattina all’istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma, dove sono intervenuti i carabinieri di Centocelle.
Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe cercato di riprendere il gesto durante una diretta social. L’insegnante non sarebbe in pericolo di vita. Un episodio che ricorda quanto accaduto lo scorso marzo a Trescore Balneario, dove un altro 13enne aveva aggredito la propria insegnante, filmandosi con il proprio smartphone.