Verso i 100 anni di Corte Franca: la festa di fondazione con la comunità

Corte Franca festeggerà il secolo fra due anni, ma la festa per il 98esimo è molto sentita. Il Comune che oggi conosciamo nacque per effetto di un Regio decreto del 1928, il n. 1837 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1928, che riunì sotto un unico municipio Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline. Il nome pare derivi da curtae francae, ovvero le corti monastiche e rurali. Dal 1° settembre 1928 ad oggi il Comune di Corte Franca ha assunto una propria autonoma identità e per questo la festa del Comune si svolge agli inizi di settembre, ogni anno, a far data dal 2007.
«Lo sforzo organizzativo è stato notevole in quanto la nuova Amministrazione si è insediata ad inizio giugno di questo anno e il periodo estivo, con le vacanze di mezzo, non ha di certo facilitato il compito» afferma Dario Lazzaretti, assessore alla cultura.
Il calendario
Le iniziative sono rivolte a tutte le fasce d’età, per i bambini e per le famiglie: sabato nell’anfiteatro comunale, dalle 20.30, verrà proiettato il film di animazione «Encanto», mentre domenica, sempre in anfiteatro e con inizio alle 20.30 ci sarà lo spettacolo dal vivo di burattini dal titolo «Gioppino e la vendetta della strega Maccherona».
Per gli adulti sono stati previsti momenti ricreativi e culturali quali un torneo di briscola, al Centro Anziani di Timoline a partire dalle 15.30 di sabato, mentre domenica, a partire dalle 15, al complesso architettonico di Santa Eufemia a Nigoline ci sarà una visita guidata a cura dell’ingegner Angelo Valsecchi; a seguire il concerto per organo con il maestro Andrea Vezzoli, stimato compositore di Corte Franca. L’organo utilizzato è un Cadei di fine settecento, completamente restaurato pochi anni fa e concesso in uso dalla parrocchia.
Per gli amanti delle sculture lignee ci sarà la possibilità di ammirare le opere dello scultore Silvio Buffoli, di Corte Franca, esposte da venerdì sera alla domenica sera nella sala civica in piazza di Franciacorta a Timoline.
Per i giovani, ma anche per gli amanti della buona musica e della cucina, si segnala che cuore pulsante della festa sarà piazza di Franciacorta, tempo permettendo: già da venerdì sera ci sarà la possibilità di gustare prelibate specialità cucinate in piazza grazie alla presenza di quattro food truck attrezzati per la preparazione dei cibi, e con la disponibilità di tavoli e musica anni ’70-’80-’90, proposta da dj professionisti.
Sempre di venerdì, si potrà assistere ad un’esibizione della scuola di ballo «Fenix dance studio».
Sabato alle 11 ci sarà l’inaugurazione del Nuovo centro raccolta comunale, in via Grumi. Per gli sportivi domenica, con partenza alle 8 da piazza di Franciacorta, si potrà partecipare alla «Camminata tra i vigneti» e, dalle 18.30 al Golf Franciacorta ci sarà musica e convivialità.
Domenica alle 10.30, poi, è in programma la celebrazione della Messa interparrocchiale, all’auditorium comunale, al termine della quale verranno consegnati riconoscimenti a cittadini di Corte Franca che si sono distinti nell’ambito sportivo, musicale e per la gestione trentennale di un importante esercizio commerciale.