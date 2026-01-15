Cibo, salute, esperienze all’estero: il Bonsignori a «Chef per una notte»

Cibo, salute, ed esperienze di lavoro all’estero. Il Centro Bonsignori di Remedello torna tra i banchi di Chef per una notte «school edition», dopo l’apprezzatissimo esordio dello scorso anno.

Nell’aula magna di Cast, gli studenti degli chef Pepe e Balestreri si cimenteranno con i prodotti de La Grande Ruota, e cercheranno di stupire chef Riccardo Scalvinoni, del ristorante Il Colmetto di Rodegno Saiano, anche lui alla sua seconda partecipazione al nostro gioco.

Ricordiamo che la terza stagione del format tv, condotto da Clara Camplani e Davide Briosi, sarà trasmessa il sabato in prima serata su Teletutto dal 14 febbraio.

La squadra in gara

«Lo scorso anno, partecipare a Chef ci ha dato una carica emotiva pazzesca – racconta Giacomo Bonetti, coordinatore del corso di ristorazione del Bonsignori –, non solo legata alla tensione della registrazione televisiva, ma anche al desiderio di fare bene, di promuovere quello che i ragazzi avevano creato. Questo progetto per noi è un biglietto d’ingresso importante per entrare nel mondo del lavoro, soprattutto la serata finale al Carlo Magno: mi è piaciuta molto la condivisione che si è creata tra gli studenti delle diverse scuole, è stato uno scambio arricchente. Ho visto molta carica, entusiasmo e curiosità».

Quest’anno l’alberghiero di Remedello torna in sfida con nuovi studenti della classe quarta, e qualcuno anche di terza. «Abbiamo presentato questa esperienza così come l’abbiamo vissuta – assicura Bonetti –, cercando di stuzzicare il loro desiderio di buttarsi nel mondo della ristorazione. Preferiamo che siano i ragazzi più grandi a partecipare, sia per competenze, sia per motivazione».

La sfida del finger food

Il menù che tutti gli studenti della terza «school edition» dovranno elaborare per la puntata televisiva, lo ricordiamo, è in formula di finger food. Due portate, per la precisione, sempre con i prodotti forniti dai nostri partner.

Al Bonsignori di Remedello sono state assegnate le farine dell’azienda agroalimentare La Grande Ruota di Dello: «Ci è piaciuta l’idea del finger food – assicura il coordinatore del corso di ristorazione –, è una sfida diversa dal solito. So che i ragazzi hanno già delle idee, per rielaborare in chiave innovativa delle ricette della tradizione, come per esempio la pinsa romana».

I progetti in corso

Il progetto di Chef per una notte è soltanto una delle tante attività extracurriculari che il settore ristorazione del Centro Bonsignori propone ai suoi studenti. «Tra le più rilevanti – spiega Bonetti – ci sono quelle legate al tema cibo e salute. Da qualche anno collaboriamo con la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, promuovendo incontri con studenti e famiglie, e partecipando ai loro eventi o concorsi con piatti preparati dai nostri allievi».

Uno dei progetti di collaborazione con un programma di lotta ai tumori

Un’altra serie di iniziative che vedono coinvolta la scuola bresciana sono quelle legate agli aperitivi e ai coffee break all’interno di eventi, organizzati da enti e fondazioni tra la Bassa bresciana e l’alto mantovano. «Infine – aggiunge il coordinatore – ci sono le esperienze di Erasmus dedicate agli studenti del quarto anno: si tratta di due o tre settimane di soggiorno all’esterno, ultimamente soprattutto a Bilbao, in strutture convenzionate, dove i ragazzi sperimentano l’alternanza scuola-lavoro e si confrontano con i loro colleghi di altre nazionalità».

Leggi anche Operazione Lieta, da oltre 40 anni il cuore di Brescia batte in Brasile

«Oltre alle iniziative legate al percorso scolastico – conclude Bonetti –, abbiamo una collaborazione con l’associazione Operazione Lieta onlus, che si occupa di volontariato in Brasile: i nostri allievi possono trascorrere lì un mese, in estate, prestando servizio nella mensa della scuola».