Chef per una notte «School edition» 2026: le fotogallery della finale

Il grande impegno, l’emozione, il gioco di squadra dei giovani studenti al ristorante Carlo Magno di Collebeato, ha chiuso la terza edizione di Chef per una Notte «School edition», tra finger food, ospiti speciali e i volti sorridenti delle otto scuole alberghiere protagoniste di questa stagione.
Un viaggio tra i momenti più belli della serata, raccontato attraverso le immagini: dall’aperitivo alle emozioni dei ragazzi in cucina e in sala, dalle isole dedicate alle scuole alla preparazione dei piatti durante la cena, fino agli scatti con giuria, sponsor, chef, partner e ospiti vip.
Lo speciale televisivo dedicato alla finale andrà prossimamente in onda su Teletutto, mentre l’inserto speciale che ripercorre tutta la stagione sarà in edicola venerdì 29 maggio allegato al Giornale di Brescia.
Ecco tutte le fotogallery della serata.