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Chef per una notte
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Chef per una notte «School edition» 2026: le fotogallery della finale

Le emozioni, i finger food, il lavoro di squadra e gli ospiti della grande serata finale al Carlo Magno di Collebeato rivivono negli scatti della terza edizione
La serata finale di Chef per una notte - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
La serata finale di Chef per una notte - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Il grande impegno, l’emozione, il gioco di squadra dei giovani studenti al ristorante Carlo Magno di Collebeato, ha chiuso la terza edizione di Chef per una Notte «School edition», tra finger food, ospiti speciali e i volti sorridenti delle otto scuole alberghiere protagoniste di questa stagione.

Un viaggio tra i momenti più belli della serata, raccontato attraverso le immagini: dall’aperitivo alle emozioni dei ragazzi in cucina e in sala, dalle isole dedicate alle scuole alla preparazione dei piatti durante la cena, fino agli scatti con giuria, sponsor, chef, partner e ospiti vip.

Lo speciale televisivo dedicato alla finale andrà prossimamente in onda su Teletutto, mentre l’inserto speciale che ripercorre tutta la stagione sarà in edicola venerdì 29 maggio allegato al Giornale di Brescia.

Ecco tutte le fotogallery della serata.

L’aperitivo

Chef per una notte 2026, serata finale: aperitivo
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Chef per una notte 2026, serata finale: aperitivo

Gli studenti in cucina

Chef per una notte, serata finale: studenti in cucina
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Chef per una notte 2026, serata finale: studenti in cucina

L’ingresso in sala

Chef per una notte. serata finale: ingresso in sala
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Chef per una notte 2026, serata finale: ingresso in sala

Finger food

Chef per una notte, serata finale: i piatti
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Chef per una notte 2026, serata finale: i piatti

La giuria

Chef per una notte 2026, serata finale: la giuria
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Chef per una notte 2026, serata finale: la giuria

La cena

Chef per una notte, serata finale: la cena
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Chef per una notte 2026, serata finale: la cena

I protagonisti

Chef per una notte, serata finale: i protagonisti
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Chef per una notte 2026, serata finale: i protagonisti

Gli sponsor della serata

Chef per una notte, serata finale: gli sponsor della serata
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Chef per una notte 2026, serata finale: gli sponsor della serata

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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