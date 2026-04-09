Acqua Maniva al fianco dei ristoratori e dei camerieri di domani

La rinnovata collaborazione che da dieci anni lega Maniva a Chef per una notte è per l’azienda produttrice di acqua minerale con sede a Bagolino (tra le Alpi Retiche) un’ottima occasione per poter supportare in prima persona il percorso di crescita e di arricchimento professionale degli studenti delle scuole alberghiere di Brescia e provincia.

Da tre anni il Giornale di Brescia e Teletutto hanno dedicato ai ragazzi la propria iniziativa legata al mondo del gusto ed è stato un successo condiviso con tutti i partner che hanno sostenuto la svolta del progetto.

Il legame di Maniva riguarda direttamente il settore dell’Horeca, da sempre centrale per il core business. Ed è certamente importante il messaggio che questo evento porta con sé: il coinvolgimento diretto degli studenti, attraverso l’incontro dei grandi saperi culinari con gli intramontabili sapori che la cucina bresciana tramanda da secoli.

Vintage Maniva

Per Maniva, la ristorazione di alto livello è da tempo centrale nell’offerta di prodotti che l’azienda realizza, principalmente attraverso la sua linea di acqua minerale in vetro personalizzato.

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Maniva ha recentemente presentato e immesso sul mercato, dopo il formato da 1 litro, la nuova bottiglia in vetro a rendere Vintage Maniva da 0,5 litri: un packaging dall’estetica distintiva e senza tempo, ricco di dettagli decorativi, in forma conica e particolarmente versatile e maneggevole.

Le proposte

Vintage Maniva si associa a tutte le altre opzioni di alta qualità proposte da Maniva, sia nei formati da 0,75 litri, sia da 1 litro: acqua Maniva Chef da 0,75 litri e Acqua Minerale alpina AQ Balda, anch’essa nel formato da 0,75 litri. In modo particolare, Maniva Chef è diventata negli anni un riferimento per l’acqua da tavola nella ristorazione. Attraverso l’irregolarità del bordo superiore dell’etichetta che ricorda la sua provenienza montana, l’estetica della sua bottiglia minimalista esalta la purezza cristallina di acqua Maniva.

L’idea che contraddistingue la proposta di Maniva è quindi quella di rispondere alle esigenze specifiche degli operatori del settore Horeca, riuscendo ad associare al benessere delle proprietà organolettiche e alcaline della sua acqua anche lo stile e la piena funzionalità delle sue bottiglie.