L’umile edificio dalla semplice facciata a capanna non lascia sospettare un interno decorato da affreschi cinquecenteschi in Technicolor, in specie quelli di Callisto Piazza. Una chiesa del popolo. Costruita nel 1525 da Goffredo Federici dell’omonima potente famiglia camuna, Santa Maria in Restello fu per qualche decennio gestita dai frati dell’Annunciata, ma nel 1613 Giovan Battista Federici, non avendo figli, la lasciò in eredità ai cittadini di Erbanno. Il restello, cioè la cancellata in ferro battuto che separa il presbiterio dalla navata, fu voluto da San Carlo Borromeo.
Ma torniamo a Callisto Piazza da Lodi, allievo del Romanino (peraltro in questo periodo entrambi si trovarono a lavorare proprio in Valle Camonica), che, a poco più di venticinque anni, realizzò l’Assunzione di Maria, San Giorgio che libera la principessa dal drago e la Decollazione di San Giovanni Battista.
Sono pitture a tutta parete, imponenti e monumentali. Sono il capolavoro della sua giovinezza per freschezza, intensità, luminosità (per ottenerla in questo caso utilizzò la tecnica a scialbo, che consiste nell’applicare uno strato di calce sopra l’intonaco asciutto per contrastare l’assorbimento del colore in modo da mantenerlo vivido), spazialità. In pratica la narrazione in ciascuna delle tre opere parte dal centro della rappresentazione e da lì s’irradia, catturando al suo interno lo spettatore.
Nell’Assunzione il perno è un angelo. Sopra di lui la Vergine sale in cielo tra una corona di angeli. Sotto gli Apostoli si accalcano stupiti intorno alla tomba vuota. Nel martirio il cuore è la testa mozzata di Giovanni, che il carnefice sta appoggiando sul bacile tra le mani di Salomè. Nella terza scena il fulcro doveva essere il drago, che separa la spaventata ed elegante principessa dall’eroe che, in groppa al suo cavallo, sta cercando di salvarla. Purtroppo lo sfortunato drago in questo caso è stato eliminato da chi improvvidamente decise di far aprire una porta nel bel mezzo dell’opera.
Perché questi tre soggetti? L’Ascensione per via della titolazione della chiesa, Giovanni perché era il patrono della casata dei Federici, Giorgio perché era l’incarnazione del Santo Cavaliere, il sommo esempio da seguire. Esiste una continuità descrittiva, come se, malgrado la diversità del tema trattato in ciascuno di essi, i tre affreschi fossero un tutt’uno. Forse ti stanno raccontando qualcosa sulla forza della Fede, che sconfigge la Morte (Maria), la Paura (Giovanni), il Male (Giorgio). Ti spiegano che, pure se tutti intorno a te abbracciassero l’ingiustizia, devi rimanere saldo e lottare, anche se il prezzo è altissimo e a dispetto di qualsiasi mostro verde e/o brutta persona si frappongano tra te e ciò in cui credi. «Un uomo di fede resterà fedele alla verità anche se il mondo intero dovesse apparirgli avvolto nella menzogna» (Gandhi).