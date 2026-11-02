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Uptime Institute firma un protocollo d'intesa (MOU) con l'associazione indonesiana dei provider di data center (IDPRO) per la promozione del settore del data center in Indonesia

Uptime Institute , l'autorità globale per le infrastrutture digitali, ha annunciato oggi la firma di un protocollo d'intesa (MOU) con l'organizzazione indonesiana dei provider di data center ( IDPRO ) a sostegno dello sviluppo di un settore dei data center in Indonesia affidabile, sostenibile e globalmente competitivo. IDPRO è l'associazione ufficiale di settore che rappresenta i provider di data center e le società di infrastrutture digitali in Indonesia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261101828701/it/

Signing of Uptime Institute and IDPRO MOU.

Signing of Uptime Institute and IDPRO MOU.

L'obiettivo dell'accordo di collaborazione tra le due organizzazioni è promuovere gli standard e le best practice internazionali in Indonesia durante il ciclo di vita dei data center, rafforzando la disponibilità delle infrastrutture e la resilienza operativa, promuovendo l'efficienza delle risorse e la sostenibilità e sostenendo lo sviluppo di una forza lavoro qualificata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Uptime Institute
Brenda South bsouth@uptimeinstitute.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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