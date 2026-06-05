Tsuno Rice Fine Chemicals: studio comparativo sull'assorbimento del "Rice Magnesium" derivato dalla crusca di riso fornisce nuove indicazioni sul suo profilo di assorbimento graduale e prolungato

Tsuno Rice Fine Chemicals Co., Ltd. ha annunciato i risultati di uno studio interno sugli esseri umani che ha dimostrato come il suo ingrediente proprietario derivato dalla crusca di riso, "Rice Magnesium" sia in grado di garantire un assorbimento graduale e continuo di magnesio rispetto al altre fonti di magnesio. I risultati suggeriscono benefici potenziali per un migliore riposo, la gestione dell'affaticamento muscolare durante l'esercizio fisico prolungato e una maggiore tollerabilità a livello digestivo.