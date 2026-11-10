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Transition Industries sceglie Technip Energies come partner PMC per il progetto Pacifico Mexinol, l'impianto di produzione di metanolo a bassissime emissioni di carbonio

Transition Industries annuncia la scelta di Technip Energies come partner di Project Management Consultancy (PMC, consulenza relativa alla gestione di progetti) per il progetto Pacifico Mexinol, situato a Sinaloa, Messico, che si prevede diventerà l'impianto di produzione chimica a bassissime emissioni di carbonio più grande al mondo.

Una volta operativo, l'impianto produrrà ogni anno circa 350.000 tonnellate di metanolo RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin, carburante rinnovabile di origine non biologica) e 1,8 milioni di tonnellate di metanolo a bassissime emissioni di carbonio a partire dal gas naturale con la cattura di carbonio, aiutando a soddisfare la crescente domanda globale grazie a un modello produttivo a emissioni di carbonio ridotte.

“Siamo lieti che Technip Energies sia entrata a far parte del team del progetto e porterà le proprie competenze globali di gestione del progetto al nostro storico progetto di sviluppo industriale in Messico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Karin Nunan
Responsabile globale di Affari aziendali
knunan@transitioinind.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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