Tashkent entra nella storia con il primo gala dei Golden Globe in Asia centrale

Tashkent ha ospitato il primo Golden Globes Silk Road Tribute Gala, che ha riunito attori, registi e personalità del mondo della cultura di fama internazionale provenienti dall'Asia centrale, dal Caucaso e da altre regioni.
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Tashkent Makes History with Central Asia’s First Golden Globes Gala (Photo credit: © Organising Committee of the Golden Globes Silk Road Tashkent)
Tra gli ospiti d'onore figuravano Otabek Umarov, Primo Vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale dell'Uzbekistan, Vicepresidente del Consiglio Olimpico dell'Asia e membro del Senato della FIA, e Shakhnoza Mirziyoyeva, Primo Vicepresidente dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Sociale, Primo Vicepresidente del Comitato Paralimpico Nazionale dell'Uzbekistan e membro del Comitato Esecutivo di World Aquatics.
L'evento ha segnato la prima edizione dell'iniziativa Golden Globes Silk Road, che ha consacrato Tashkent come città di lancio di una nuova piattaforma internazionale volta a celebrare il patrimonio cinematografico e culturale della storica regione della Via della Seta.
Tra gli ospiti internazionali di spicco della serata figurava Adrien Brody, due volte vincitore del Premio Oscar, che ha ottenuto il riconoscimento come Miglior Attore per Il pianista e The Brutalist . All'evento hanno partecipato anche Pavel Volya, Laysan Utyasheva e Svetlana Bondarchuk, insieme a rappresentanti dei settori internazionali del cinema, dei media e delle industrie creative.
Il cinema uzbeko è stato protagonista assoluto. L'acclamata attrice Gulchekhra Jamilova e il rinomato regista Ali Khamraev hanno ricevuto il Golden Globes Meridian Award per il loro contributo fondamentale al cinema, alla televisione e alla cultura.
La cerimonia ha inoltre reso omaggio a personalità creative di tutta la regione, tra cui Tahmina Rafaella dell'Azerbaigian, Levan Koguashvili della Georgia, Shugyla Yeshen del Kazakistan e Samvel Tadevosyan dell'Armenia.
Il Golden Globes Silk Road Tribute Gala ha riunito il settore internazionale dell'intrattenimento con le comunità creative dell'Asia centrale e del Caucaso, offrendo ai talenti regionali una nuova piattaforma per raggiungere un pubblico globale.
Per l'Uzbekistan, che sta attirando una crescente attenzione internazionale, ospitare l'evento inaugurale rafforza la sua presenza culturale all'estero e consolida la posizione di Tashkent come destinazione emergente per importanti eventi globali.
Informazioni sul Golden Globes Silk Road Tribute Gala
Il Golden Globes Silk Road Tribute Gala è un'iniziativa internazionale che celebra i risultati eccezionali nel campo del cinema, della televisione e della cultura nella storica regione della Via della Seta, con l'obiettivo di rafforzare gli scambi culturali e di presentare i talenti creativi della regione a un pubblico globale più ampio.
*Fonte: AETOSWire
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