Secondo un nuovo studio condotto da Visa, la fiducia dei consumatori sta accelerando il percorso verso il commercio agentico

Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato Visa Trust Index, l'indice della fiducia Visa per il commercio agentico, che fornisce nuove informazioni su come i consumatori gestiscono la prossima evoluzione dello shopping e dei pagamenti basati sull'AI. Mentre i consumatori utilizzano sempre più l'AI nel percorso di shopping, solo il 23% dei consumatori statunitensi si fida della GenAI per gestire transazioni di pagamento per loro conto. Tuttavia, la fiducia nel commercio agentico cambia quando si considerano i marchi dei metodi di pagamento. Visa è emersa come il marchio più affidabile per i pagamenti basati sull'intelligenza artificiale: il 61% degli interlocutori infatti afferma che si fiderebbe di Visa per gestire le transazioni agentiche.
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