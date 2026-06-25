Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Safe Software nomina Nabil Lodey come primo dirigente senior EMEA alla guida dell'espansione regionale

Safe Software (Safe), creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale basata sui dati e su qualsiasi AI (All Data, Any AI), oggi ha annunciato la nomina di Nabil Lodey a VP dell'EMEA. Con questo incarico, il neo VP guiderà la crescita nella presenza e e nella clientela dell'azienda in tutta la regione. La sua nomina deriva direttamente dall'espansione operativa di Safe nel Regno Unito e in Irlanda, annunciata nel giugno 2025.

Nabil entra in Safe provenendo da 1Spatial, un partner di Safe e rivenditore di FME di lunga data, dove ha ricoperto il ruolo di AD per il Regno Unito e l'Irlanda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Dan Gamble
dan@dg-pr.com
+1778 873 0422



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...