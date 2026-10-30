Reply vincitrice per l’area EMEA ai GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards 2026

Reply [EXM, STAR: REY] è stata nominata vincitrice per l’area EMEA ai GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards 2026 , come riconoscimento dei risultati ottenuti nei progetti realizzati con i propri clienti e del contributo allo sviluppo dell’ecosistema GitHub in Europa, Medio Oriente e Africa.
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Reply announced that it has been named the EMEA winner in the 2026 GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards, recognising customer outcomes and GitHub ecosystem impact across Europe, the Middle East and Africa.
Reply accompagna le organizzazioni nell’adozione di GitHub e nella modernizzazione dello sviluppo software, combinando competenze nelle migrazioni su larga scala, nell’automazione e nella sicurezza. Questo approccio consente di riunire ambienti tecnologici frammentati in piattaforme condivise, integrando la sicurezza nei processi e favorendo una governance uniforme e la collaborazione tra i team di sviluppo.
Per Nexi, una delle principali PayTech europee , Reply ha contribuito a trasformare lo sviluppo software del Gruppo. Il progetto ha riunito su GitHub Enterprise ambienti Azure DevOps e Bitbucket precedentemente frammentati, creando una piattaforma comune e un modello di governance condiviso tra team di diversi Paesi . Attraverso automazioni proprietarie e una migrazione per fasi, Reply ha preservato la cronologia delle modifiche al codice e assicurato la continuità operativa. GitHub Advanced Security è diventato lo standard di Nexi per la sicurezza applicativa, integrando nel ciclo di sviluppo l’analisi del codice, il rilevamento di credenziali e chiavi di accesso esposte e la gestione delle vulnerabilità.
“L'AI sta trasformando il modo in cui viene sviluppato il software, ma tradurne questo potenziale in miglioramenti duraturi richiede di ripensare i processi e le piattaforme utilizzati dai team di sviluppo”, ha dichiarato Filippo Rizzante , CTO di Reply . “Combinando le competenze dei team Reply con le funzionalità della piattaforma GitHub e le sue capability AI, supportiamo i nostri clienti a integrare sicurezza e intelligenza artificiale nei processi di sviluppo e ad adottare nuove modalità di lavoro, mantenere al tempo stesso il controllo sulla qualità del software”.
Reply, inoltre, affianca le organizzazioni di diversi settori nell’integrazione di GitHub Copilot e dell’ Agentic DevOps nei flussi di lavoro dei team di sviluppo, combinando implementazione tecnologica, formazione, linee guida per l’utilizzo e monitoraggio delle prestazioni. Queste competenze coprono l’intero ciclo DevOps, dalla valutazione degli ambienti esistenti alla messa in produzione e alla gestione operativa, e trovano conferma nel conseguimento della specializzazione Microsoft Agentic DevOps with Microsoft Azure and GitHub .
I GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards premiano, a livello globale e regionale, i partner che si distinguono per la capacità di offrire valore ai clienti, promuovere l'innovazione e raggiungere risultati di business concreti attraverso le tecnologie GitHub.
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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com
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