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Quectel lancia i moduli intelligenti Android 16 per dispositivi IoT 4G e 5G

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi il lancio di due nuovi moduli intelligenti Android 16: il SH602FA, un modulo intelligente 4G ad alte prestazioni, e il SE505FE, un modulo intelligente 5G entry-level. Progettati per applicazioni IoT industriali e commerciali, i nuovi moduli combinano la connettività wireless integrata Android 16 e le potenti capacità multimediali in formati compatti che semplificano lo sviluppo e accelerano la commercializzazione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260818385944/it/

Quectel launches Android 16 smart modules for 4G and 5G IoT devices

Quectel launches Android 16 smart modules for 4G and 5G IoT devices

Portando Android 16 ai dispositivi IoT 4G e 5G, Quectel consente agli sviluppatori di creare prodotti connessi più intelligenti con interfacce utente più ricche, prestazioni multimediali ottimizzate e un'integrazione perfetta nei moderni ambienti smart per il settore edilizio, commerciale e industriale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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