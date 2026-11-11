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Quasi nove su 10 soci accomandatari di fondi di capitale privato affrontano difficoltà nella verifica dei dati

Quasi nove soci accomandatari su dieci (88%) di fondi di capitale privato intervistati dichiara che i propri team finanziari e operativi passa tra l'11% e il 50% del tempo a verificare, riconciliare, ricalcolare o ricreare i risultati degli amministratori, secondo un nuovo studio condotto da CSC , il principale fornitore di soluzioni globali per l'amministrazione aziendale e la conformità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni:
CDR Consultancy
Amber Liu | Hassan Ali
csc@cdrconsultancy.com

CSC
Katie Scott-Kurti
Responsabile del marchio e delle comunicazioni | Marketing
katie.scottkurti@cscglobal.com
CSC - Redazione



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