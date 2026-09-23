Quaise Energy destinataria di un finanziamento massimo di 25 milioni di dollari da parte del Dipartimento dell'energia (DOE) degli Stati Uniti per promuovere la prima centrale di energia geotermica ad altissima temperatura al mondo per uso commerciale
Quaise Energy, uno dei principali sviluppatori di energia geotermica ad altissima temperatura su scala di servizio di pubblica utilità, oggi ha annunciato di essere stata scelta dal Dipartimento dell'energia (DOE) degli Stati Uniti quale destinatario di un finanziamento massimo di 25 milioni di dollari nell'ambito dell'opportunità di finanziamento Next-Generation Geothermal Field Tests and Geothermal Resource Characterization and Confirmation (Test geotermici sul campo di nuova generazione e caratterizzazione e conferma delle risorse geotermiche).
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260922243134/it/
Contatto per i media:
Diane Hughes
Vicepresidente, Marketing e Comunicazioni, Quaise Energy
press@quaise.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire