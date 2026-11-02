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Qorium diventa Reyva, mentre l’azienda di cuoio coltivato si evolve in dimensioni commerciali

Qorium, la società che sviluppa vero cuoio coltivato, oggi annuncia di essere diventata Reyva. Il nuovo nome e la nuova identità segnano la sua prossima fase: passare da un'attività tecnologica pioniera a un marchio globale di materiale realizzato per rispondere ai rigorosi standard del settore delle pelli di lusso.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261102389703/it/

Reyva creates beautiful, high-performing real leather. By cultivating leather in uniform sheets, we can move beyond the natural limits of traditional hides, with greater control over its shape, size, thickness and structure. Reyva sample photography by Laurent Stevens

Reyva creates beautiful, high-performing real leather. By cultivating leather in uniform sheets, we can move beyond the natural limits of traditional hides, with greater control over its shape, size, thickness and structure. Reyva sample photography by Laurent Stevens

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

sarah@stbailey.com / +447402320448



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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