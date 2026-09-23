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OKX crea un nuovo standard per la protezione degli account con OKX Shield

OKX, tra le principali piattaforme globali per lo scambio delle criptovalute e azienda di tecnologia on-chain forte di oltre 150 milioni di clienti in tutto il mondo, oggi ha lanciato OKX Shield. OKX Shield è una suite integrata di prodotti di sicurezza che combina sofisticate misure di tutela, uno stato di protezione visibile e la possibilità di rimborso, per i clienti, fino a 500.000 € in caso di account takeover da parte di terze parti.

Le frodi relative all'account takeover costituiscono una sfida per tutte le aziende finanziarie impegnate ogni anno a proteggere i clienti europei da perdite miliardarie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

okx@wachsman.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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