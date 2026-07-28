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Nove LP su 10 hanno più probabilità di investire in fondi che utilizzano la leva finanziaria quando le informazioni sono chiare

Gli strumenti di leva finanziaria e di liquidità a livello di fondo sono passati dall’essere tecniche di finanziamento specialistiche a diventare parte integrante del capitale privato destinato alle infrastrutture, stando a una nuova ricerca condotta da CSC , il principale fornitore di soluzioni globali di amministrazione e conformità aziendale. I risultati mostrano che i soci accomandanti (LP) sono sempre più propensi a utilizzare questi strumenti quando le informazioni sono chiare, ma i soci accomandatari (GP) devono affrontare sempre maggiori pressioni per dimostrare che il modello operativo su cui si basano è ben controllato, trasparente e pronto per gli investitori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni:
CDR Consultancy
Amber Liu | Hassan Ali
csc@cdrconsultancy.com

CSC
Katie Scott-Kurti
Responsabile del brand e delle comunicazioni | Marketing
katie.scottkurti@cscglobal.com

CSC - Redazione



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