NIQ torna a IFA 2026 per guidare le conversazioni di settore su crescita, innovazione IA e trasformazione dei consumatori

In qualità di Official Global Insights Partner di IFA Berlin 2026, NIQ (NYSE: NIQ) continuerà a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione delle discussioni di settore, raccogliendo dati, intelligence basata sull'IA e strategia umana per gettare luce sulle forze che stanno plasmando crescita, innovazione e comportamento dei consumatori. Tramite interventi dei dirigenti, tavole rotonde, analisi di mercato esclusive e iniziative strategiche con i clienti (tra cui la partecipazione all'IFA Retail Leaders Summit, al quarto NIQ Business Breakfast, e a un evento dedicato concentrato sulle PMI), NIQ contribuirà a tradurre le rapide variazioni del mercato in opportunità fruibili per l'ecosistema tecnologico globale.
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Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com
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