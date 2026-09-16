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NetApp e Tampa Bay Buccaneers collaborano per consentire l'eccellenza operativa guidata dai dati

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda leader nella gestione dell'infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato di essere stata nominata Partner ufficiale dei Tampa Bay Buccaneers. Questa nuova collaborazione si basa sullo stato di NetApp di Official Intelligent Data Infrastructure Partner dell'NFL, aiutando la lega e i suoi team ad accedere, gestire e attivare i propri dati rapidamente e con sicurezza. I Buccaneers utilizzeranno la tecnologia di NetApp per supportare l'esperienza dei tifosi dei Buccaneers nello stadio durante le partite e non solo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:   
Kenya Hayes  
NetApp  
kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:   
Kris Newton  
NetApp  
kris.newton@netapp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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