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L'investimento nell'AI sta superando la capacità delle organizzazioni di realizzare il valore, secondo una nuova ricerca HTEC

HTEC, una società globale specializzata nella progettazione dei prodotti e nella trasformazione dell'AI, oggi ha rilasciato i risultati dell'anteprima dal suo AI Value Realization Report 2026 , basato su un sondaggio di 1.500 dirigenti senior negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e negli EAU. Lo studio rivela che l'investimento nell'AI sta accelerando più rapidamente della capacità delle organizzazioni di assorbirlo, creando un crescente divario tra ciò che le aziende investono nell'AI e il valore che effettivamente riescono a realizzare dalla tecnologia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915179526/it/

HTEC, a global product engineering and AI transformation company, today released preview findings from its AI Value Realization Report 2026, based on a survey of 1,500 C-level executives across the US, UK, Germany, and the UAE.

HTEC, a global product engineering and AI transformation company, today released preview findings from its AI Value Realization Report 2026, based on a survey of 1,500 C-level executives across the US, UK, Germany, and the UAE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Alex Rumble, Direttore del Marketing, HTEC alex.rumble@htecgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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