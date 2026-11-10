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Light Frame raccoglie 5,1 milioni di dollari per la modernizzazione della tecnologia di private banking

Light Frame, l'azienda di tecnologia finanziaria che offre un software moderno di core banking e di gestione del portafoglio per il settore della gestione patrimoniale, ha annunciato il closing coronato dal successo di un round di finanziamento seed sovrasottoscritto di 5,1 milioni di dollari.

Il round è stato guidato da Fortino Ventures, con la partecipazione di Sidekick Partners, Tenity, Chamaeleon e Altair Capital, assieme a investitori esistenti, tra cui Rogue Venture Partners, New Stack Ventures e Studio Alpha.

Il finanziamento arriva durante un periodo di crescente adozione istituzionale della tecnologia di Light Frame nell'area EMEA, dove l'azienda sta sostenendo le operazioni live dei clienti e ampliando la propria presenza nei settori del private banking e della gestione patrimoniale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

lightframe@boldspace.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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