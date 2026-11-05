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L'FDA statunitense concede la Priority Review alla combinazione terapeutica con BRUKINSA di BeOne Medicines nel trattamento di prima linea del linfoma mantellare

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda farmaceutica oncologica globale, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha accettato e concesso la Priority Review (revisione prioritaria) alla sNDA (Supplemental New Drug Application, Domanda Supplementare di Nuovo Farmaco) per BRUKINSA ® (zanubrutinib) in combinazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma mantellare (MCL) non trattato in precedenza.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103213257/it/

BeOne Medicines' flagship U.S. manufacturing and clinical R&D facility at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J.

BeOne Medicines' flagship U.S. manufacturing and clinical R&D facility at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

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Navneet Miller
+1 857-301-6440
media@beonemed.com



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