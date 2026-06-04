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L'esperienza Tastes of New York dell'Empire State Building ospiterà Eataly

L'Empire State Building (ESB), l'"edificio più famoso al mondo" ha annunciato oggi che presenterà Eataly come la sua ultima esperienza Tastes of New York, un'offerta di un anno di pop-up che presenteranno assaggi esclusivi di New York. Dal 4 giugno fino al 31 agosto, Eataly porterà la sua interpretazione newyorchese della "dolce vita" all'iconico osservatorio dell'Empire State Building con una attenta selezione dei suoi più amati dessert e bevande.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260604437753/it/

Gelato, cannoli, and tiramisu available on the 86th Floor Observation Deck from June 4 through Aug. 31

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Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Empire State Realty Trust
Jamie Heitner
212-400-3339
jheitner@esrtreit.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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