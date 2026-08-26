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Lattice presenterà le novità industriali FPGA alla FPGAWorld Conference 2026

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo, oggi ha annunciato il suo programma espositivo per la prossima FPGAWorld Conference 2026 , che si svolgerà l'8 settembre 2026, a Stoccolma, Svezia.

Nell'ambito dell'evento, Lattice farà delle presentazioni a tema tecnologiche e ospiterà una vetrina dimostrativa incentrata su come le sue soluzioni FPGA a basso consumo stanno portando avanti l'IoT industriale e le applicazioni di connessione dei sensori.

  • Chi: Lattice Semiconductor
  • Cosa / Quando (GMT+2):
    • Martedì, 8 settembre 2026
    • Vetrina dimostrativa Lattice
    • Presentazioni (Orario: 12:20 – 13:35, Sala Brave 05)
      • “Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power” (La soluzione della tua sfida energetica: gli FPGA di Lattice aprono la strada all'energia a basso consumo senza compromessi)
      • “Practical Security Fundamentals for FPGA Engineers” (Le basi pratiche della sicurezza per gli ingegneri FPGA)
  • Dove:
    • AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Svezia

La FPGAWorld Conference è un forum internazionale per ricercatori, ingegneri, docenti, studenti e hacker. L'evento comprende argomenti come complessi sistemi FPGA SoC analogici/digitali/software, prodotti basati su FPGA/ASIC, casi educativi e industriali, e molto altro.

Risorse di supporto

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA:
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Lattice Semiconductor
503-268-8786
Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:
Rick Muscha
Lattice Semiconductor
408-826-6000
Rick.Muscha@latticesemi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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