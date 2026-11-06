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iQmetrix svela l’intelligenza integrata per ogni ruolo nel commercio di servizi e prodotti per le telecomunicazioni al proprio 2026 Telecom Industry Address

iQmetrix, provider mondiale di sistemi operativi per il commercio intelligente pensati per il settore delle telecomunicazioni, la scorsa settimana ha condiviso i punti salienti del proprio 2026 Telecom Industry Address e Product Announcements, tenutosi virtualmente il 28 ottobre in due sessioni – una rivolta al pubblico nordamericano e l’altra a quello europeo. L’evento è stato incentrato su un unico tema: l’intelligenza. Il settore del commercio di servizi e prodotti per le telecomunicazioni sta evolvendo da sistemi che registrano le attività aziendali a sistemi in grado di agire direttamente su di esse, e gli annunci mettono tale intelligenza a disposizione di ogni figura professionale: dall’addetto alle vendite al bancone, al manager finanziario nel back office, fino alla visione aziendale che guida l’esperienza di canale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261105410718/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referenti per i media
iQmetrix: media@iqmetrix.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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