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Il nuovo libro di Esri consente agli utenti di sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale con il potere della geografia

Esri ha pubblicato Exploring GeoAI: Tools and Workflows , una guida pratica per l'applicazione dell'intelligenza artificiale geospaziale (GeoAI) utilizzando ArcGIS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

media.help@esri.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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