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Il benchmark di Icon Solutions e MongoDB mostra come IPF abbia elaborato 6.000 pagamenti al secondo con nessuna perdita di dati in caso di guasto

Icon Solutions e MongoDB hanno pubblicato oggi i risultati di un benchmark congiunto che dimostra come l'Icon Payments Framework (IPF), eseguito su MongoDB Atlas, abbia elaborato 6.000 transazioni di pagamento end-to-end al secondo (circa 430.000 operazioni di database al secondo) con una latenza media end-to-end di 0,51 secondi, e si è ripreso dai guasti sia dei nodi applicativi che di quelli del database senza alcuna perdita di dati.

I volumi di pagamento da account ad account si stanno spostando rapidamente su circuiti istantanei.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Icon Solutions: debbie@iseepr.co.uk MongoDB: info@mongodb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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