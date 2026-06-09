I dati clinici innovativi di Diabetology su Oraglutide™ Oral GLP-1

Controllo del glucosio in 6 giorni: un'unica dose orale da 4 mg di Oraglutide™ ha prodotto una riduzione costante dei livelli di glucosio. Con un valore del 14% al Giorno 6 (p=0,046), si è trattato della durata più lunga ottenuta da un'unica dose orale di GLP-1 in uno studio IVGTT (Test di Tolleranza al Glucosio Intravenoso) condotto sull'uomo.

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