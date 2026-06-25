Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Hytera lancia W60 Wearable MCS Radio per estendere le comunicazioni mission-critical oltre la copertura PMR

Hytera, un fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni per comunicazioni critiche, ha lanciato W60 Wearable MCS Radio al Critical Communications World (CCW) 2026. Progettato per completare i sistemi PMR esistenti, il dispositivo leggero indossabile aiuta le organizzazioni a mantenere le comunicazioni mission-critical oltre i limiti di copertura delle reti radio tradizionali, supportando operazioni più sicure e più connesse nei settori industriale, energetico, dei trasporti e della pubblica sicurezza.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260622021171/it/

W60 Wearable MCS Radio for connected operations beyond PMR coverage

W60 Wearable MCS Radio for connected operations beyond PMR coverage

Estendere le comunicazioni oltre la copertura PMR

Mantenere comunicazioni affidabili in seminterrati, tunnel, strutture sotterranee e in altri ambienti con scarsa copertura rimane una sfida per molte organizzazioni. Estendere l'infrastruttura PMR (Professional Mobile Radio) in questi ambienti spesso richiede notevoli investimenti e tempi di realizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

lele.yao@hytera.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...