Hyperice presenta Normatec Elite Heat Legs: il calore integrato incontra la compressione dinamica dell'aria in un nuovo progetto totalmente wireless

Hyperice , un marchio di prodotti per il benessere ad alte prestazioni, oggi ha annunciato il lancio di Normatec Elite Heat Legs , l'ultima novità nella pluripremiata linea Normatec e il primo prodotto Normatec a incorporare il calore direttamente nella sua linea di prodotti terapeutici a base di compressione dinamica dell'aria. Mentre il lancio nel 2024 di Normatec Elite ha significato rivoluzionario balzo in avanti verso la tecnologia terapeutica. Elite Heat dimostra l'impegno incessante di Hyperice nell'offrire agli atleti e agli entusiasti del benessere le esperienze terapeutiche più complete e intuitive al mondo.
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Normatec Elite Heat demonstrates Hyperice’s relentless commitment to offering athletes and wellness enthusiasts alike the most comprehensive and intuitive recovery experiences in the world.
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Jack Taylor PR
hyperice@jacktaylorpr.com
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