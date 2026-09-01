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Helical Fusion nominata un candidato finale per il programma dimostrativo dell'energia da fusione del METI giapponese

Helical Fusion Co., Ltd., un'azienda di energia da fusione che sviluppa un Helical Stellarator per energia da fusione nucleare potenzialmente redditizia, è stata nominata tra i candidati definitivi per il programma del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) del Giappone, che contribuiranno a dimostrare la creazione di energia da fusione nucleare.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260831142350/it/

Image of Helix HARUKA, Helical Fusion’s Integrated Demo Device(left), and Helix KANATA, Helical Fusion’s Fusion Pilot Plant(right)

Image of Helix HARUKA, Helical Fusion’s Integrated Demo Device(left), and Helix KANATA, Helical Fusion’s Fusion Pilot Plant(right)

Il programma è finalizzato ad accelerare la dimostrazione dell'energia da fusione negli anni 2030, nell'ambito delle strategie nazionali di energia e fusione nucleare del Giappone. Il programma supporta lo sviluppo tecnologico del settore privato in diversi approcci alla fusione nucleare, tra cui reattori tokamak, stellarator e laser, con finanziamenti statali pari a circa 60 miliardi di yen previsti nei prossimi tre anni fino al 2028.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Studio di design della comunicazione
Helical Fusion Co., Ltd.
contact@helicalfusion.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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