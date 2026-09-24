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Grid Dynamics condurrà il Physical AI Summit in collaborazione con NVIDIA, EAIGG e BGV, per accelerare l'automazione della produzione manifatturiera

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di punta nella trasformazione dell'intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, ha reso noto oggi che condurrà il Physical AI Summit assieme a NVIDIA , EAIGG e BGV .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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